»Anklagemyndigheden har vurderet, at der heller ikke i dette tilfælde er grundlag for at rejse tiltale i sagen. Hverken enkeltstående personer eller virksomheder har handlet på en måde, der gør det muligt at placeret et strafferetligt ansvar,« siger Jakob Berger Nielsen, statsadvokaten i Viborg.

Selvom ingen kom til skade ved hændelsen den onsdag i januar 2021, så trækker sagen flere paralleller til ulykken på Storebæltsbroen to år tidligere, hvor otte personer mistede livet og 18 blev kvæstet, da en løsreven transporttrailer kolliderede med et lyntog.