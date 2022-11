I slutningen af september begyndte flere hundredtusinde ton naturgas pludseligt at buldre op fra Østersøens bund ud for Bornholm. Det blev hurtigt klart, at der var tale om et omfattende læk på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Siden har spørgsmålet hængt i luften; hvordan sker der fire individuelle lækager flere kilometer fra hinanden på to af verdens største gasrør indenfor få timer?