Fondsbørsens førstemand drømte om aktier allerede som barn

»Hele begrebet, at man kan handle en virksomhed brudt op i stykker både listede og ikkelistede, har jeg altid fundet meget fascinerende,« fortalte han for et par år siden.

Begyndte som bankelev

Siden karrieren begyndte som bankelev i den nu krakkede Amagerbanken, har han blandt andet studeret på Copenhagen Business School og i Frankrig.

Vejen gik over en stribe mindre banker og børshuse som aktiehandler, inden han blev aktiechef i investeringsbanken Carnegie.

Og i 2017 blev han så administrerende direktør for Nasdaq Copenhagen.

Et job, han har villet have, siden han første gang læste et interview med Hans-Ole Jochumsen, der i mange år var topchef for børsen.

Med jobbet er fokus ikke blot at tjene penge til kunderne, hvilket tiltaler ham: