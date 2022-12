Hun har bragt den særegne danske spise til Hollywood og sågar Brasilien, hvor hun i 1978 og frem drev en dansk restaurant på Hotel Maksoud Plaza i São Paulo sammen med sin mand, Adam Siesbye.

Smørrebrødseventyret havde en overgang til huse i Søpavillonen, men flyttede i 1974 til Store Kongensgade i København.

Under coronapandemien valgte familien dog midlertidigt at lukke restauranten for at undgå konkurs.

Håb om genåbning

Oscar Davidsen Siesby fortalte i midten af november til TV2 Lorry, at familien og særligt Ida Davidsen fortsat håber, at det bliver muligt at genåbne restauranten i nye lokaler.

»Min mor er nærmest den mest utålmodige. Hendes store drøm er, at vi kommer i gang så hurtigt som muligt,« fortalte sønnen.