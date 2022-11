10/11/2022 KL. 06:35

Sundhedsdirektør udviste »dårlig dømmekraft«, da han serverede benamputerede kagemænd i skandalesag

Forelagt oplysninger fra Jyllands-Posten udtalte koncerndirektionen i Region Sjælland onsdag aften skarp kritik af en direktør for at have serveret benamputerede kagemænd for sine ansatte som anerkendelse af arbejdet i sagen om muligt unødvendige benamputationer.