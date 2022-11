Valgplakater skal forsvinde fra gadebilledet inden midnat

Reglerne tilsiger blandt andet, at plakaterne skal tages ned igen senest otte dage efter valgdagen. Det gælder også for de strips, der er blevet brugt til at hænge dem op.

Flere politikere har allerede været ude for at rydde op efter sig selv, mens nogle tilmed efterspørger hjælp fra offentligheden til at udpege plakater, der er blevet glemt.

Det gælder blandt andre De Konservatives Rasmus Jarlov.

- Hvis du ser andre af mine plakater i dag, så sig meget gerne til. Vi har taget alle, vi har kendskab til, men kan have overset en enkelt hist og her i novembermørket, skrev han tirsdag på Twitter.