Titusindvis af udlandsdanskere er afskåret fra at stemme

- Grundlæggende er ræsonnementet jo, at dem, der bor i det her land, også er dem, der bestemmer, hvad der skal ske i det her land.

Buch peger på, at det ved dette folketingsvalg og mange tidligere har været meget få mandater, der har skilt blokkene. Dermed kan blot et par tusinde stemmer fra udlandsdanskere få afgørende betydning.

Han tegner et fremtidsperspektiv op:

- For nu at tage et ekstremt eksempel: Hvis vi forestiller os, at vi engang i fremtiden er så globaliserede, at der bor en halv eller hel million danskere i udlandet, tror jeg, de fleste ville synes, det var mærkeligt, at de på en eller anden måde kom til at afgøre, hvad der skulle ske i Danmark.