Tredje smugler dør med stof i maven i Grønland

Et forsøg på at smugle pakker med hash til Grønland i sin mave har kostet en 53-årig mand livet.

Dermed er tre personer siden juni døde, da de forsøgte at smugle stoffer til Grønland ved at sluge dem.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er enormt trist, at endnu en person har mistet livet ved at smugle narkotika. Alene i år er det den tredje person, der dør på den baggrund. Det viser desværre en bekymrende tendens, hvor flere er villige til at sætte livet på spil, udtaler politikommissær Malik Sandgreen.