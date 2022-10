Biskopper vil sløjfe retten til at fravælge kvindelige præster

Bestemmelsen blev senest diskuteret bredt i offentligheden i august, hvor det netop var muligheden for at fravælge kvindelige præster, der blev italesat.

I den forbindelse gav også kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtryk for, at hun var villig til at se på, om bestemmelsen er et forældet produkt.

- Hvis der på nogen måde er rum til, at folkekirken kan bringes derhen, hvor mænd og kvinder også ved ansættelse bliver behandlet lige, vil jeg med glæde være den minister, der gennemfører det, sagde hun i den forbindelse.

Ligehandlingsloven stammer fra 1978. Den forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til vilkår for ansættelse.

Alle trossamfund endte dog med at blive fritaget for at skulle følge loven, idet man under udarbejdelsen blev opmærksom på, at det i nogle trossamfund kunne være i strid med Grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed.