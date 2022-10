Forbuddet blev en mulighed med bandepakke 3 i 2017 og har været rettet mod bande- og rockermedlemmer, men for første gang er den altså taget i brug mod den organiserede hashhandel på Christiania.

- Det egentlige formål er rocker- og bandekriminalitet, men der er også mulighed for at bruge den til anden organiseret kriminalitet jævnfør forarbejderne, siger Steen Saabye.

Anklageren fortæller videre, at ønsket om forbuddet blandt andet begrundes med, at den 54-årige tidligere er dømt for organiseret hashhandel på Christiania.

Foruden opholdsforbuddet er den 54-årige idømt halvandet års fængsel af landsretten. Det er en nedsættelse af straffen fra byretten, som idømte ham et år og ti måneder.

Ifølge anklageren har den 54-årige erkendt at have solgt hash, men ikke så meget, som han er dømt for, og han har afvist, at det var i forening med andre.

Sagen er en del af et kompleks kaldet Big Bang.

Byretten har i to andre sager om hashsalg afvist at give opholdsforbud christianitter. Deres sager er også anket og kommer for landsretten på et senere tidspunkt.

Den 54-årige har mulighed for at søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen for Højesteret.