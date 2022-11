I 2007 var der 1.850 valgsteder, denne gang er der 1.350.

I Frederikshavn Kommune er 7 af 22 valgsteder lukket, fem små valgsteder på landet og to i Frederikshavn by, hvor alle vælgere denne gang skal stemme i Arena Nord. 1. viceborgmester Peter E. Nielsen (S) forklarer, at det i høj grad skyldes en ny udfordring.