Oprørt og provokeret erhvervsminister: Det her må branchen se at få styr på

»Det er en rigtig dårlig historie, som er yderst uheldig i en tid, hvor de fleste danske familier har svært ved at få enderne til at nå sammen.«

Sådan siger erhvervsminister Simon Kollerup, efter at Jyllands-Posten forleden afslørede, hvordan energiselskabet Modstrøm over en årrække har tjent et trecifret millionbeløb ved at