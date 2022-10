23-årig mand dræbt af skud på Christiania

Politiet vil gav flere detaljer om skyderiet på et pressemøde onsdag aften.

»Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om motiv,« lød det onsdag aften på pressemødet fra Københavns Politi. Det blev dog samtidig bemærket, at politiet har i tankerne, at drabet er begået på Christiania og dermed muligvis kan have forbindelse til kriminelle aktiviteter her.

Gerningsmanden er på fri fod, men politiet antager ikke, at han er til fare for andre. Det skyldes blandt andet, at drabet fremstår meget målrettet.