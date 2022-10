28/10/2022 KL. 11:45

Tal for plejehjemspåbud gør ekspert nysgerrig og politikere uenige

Yder offentlige eller private plejehjem bedst service? Efter et svigt af ældre i Køge topper diskussionen, men en gennemgang af påbud fra myndighederne nuancerer debatten og får SF til at anklage andre for at flygte fra deres ansvar.