25/10/2022 KL. 13:28

For abonnenter

Ekspert: Det er et mindretal, der støtter Hizb Ut Tahris synspunkter

Kun et mindretal af muslimer er enige i, at det er imod Islam at stemme ved et folketingsvalg. »Langt de fleste muslimer ser det anderledes,« siger religionssociolog.