30/10/2022 KL. 10:45

Fleksibilitet er nøglen til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet skriger efter ledige hænder, men ældre kæmper mod myter, hvis de vil forsætte på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, mener Ældre Sagen. Den oplevelse kan Dansk Erhverv ikke genkende og mener derimod, at mulighederne for at få et job som ældre er gode.