I forbindelse med udgivelsen af en ny bog har Lars Findsen også selv udtalt sig yderligere om sagen og blandt andet sagt til Jyllands-Posten, at han ikke kan forestille sig andet, end at Statsministeriet har været inde over beslutningen om at sætte en afhøring af ham i værk. En afhøring som altså endte med at involvere samtalen med Hesselbjerg.

»Det er utænkeligt, at Statsministeriet ikke har været involveret i drøftelser af det spørgsmål,« har Lars Findsen sagt til Jyllands-Posten med henvisning til, hvem der har besluttet at efterforske og aflytte ham.

Kan chefen for PET beslutte at overvåge og efterforske en FE-chef, uden det er sanktioneret højere oppe i systemet?

»Hvis det var noget, en PET-chef gjorde, uden det var sanktioneret, så overskred han på alle måder sit mandat,« har det videre lydt fra Findsen.