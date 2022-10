22/10/2022 KL. 14:00

Dobbelt så meget gift i vores drikkevand på seks år - første kommune må nu rense for PFAS

Det bekymrer vandværkerne, at der nu bliver fundet giftrester i mere end 55 pct. af vores drikkevand. På Fanø er man som den første kommune tvunget til at rense alt drikkevand for PFAS.