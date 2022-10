30/10/2022 KL. 19:00

Midt i krisen blomstrer det grå lånemarked på Facebook

Selv om Simon Kollerup som erhvervsminister for et halvt år siden lovede at få sat en stopper for lån med ublu renter på Facebook, er der fortsat fuld gang i de ulovlige lån. En af de økonomisk pressede danskere er en vinduespudser fra Randers, som søger et lån til træpiller, efter at banken har afvist at hjælpe ham.