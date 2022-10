Politi, PET og Forsvar bekræfter Nord Stream-eksplosion

Ifølge Københavns Politi er det for tidligt at sige, hvornår efterforskningen ventes afsluttet.

Dog er det sikkert, at det er den fælles indsats mellem PET og politiet, der skal holde snor i undersøgelserne.

- Efterforskningsgruppen vil som hidtil arbejde tæt sammen med relevante myndigheder både i Danmark og i udlandet, herunder Forsvaret som bistår med undersøgelsen i af gerningsstederne i Østersøen, skriver politiet.

Det er ikke muligt for politiet at sige noget om, hvordan det internationale samarbejde vil se ud.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om, under hvilke rammer det internationale samarbejdet med blandt andet Sverige og Tyskland vil køre, da det afhænger af flere aktører, herunder hvilke myndigheder der håndterer sagen i de forskellige lande, lyder det i pressemeddelelsen.