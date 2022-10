Hjemmehjælper slog alarm om dødsbrand på Lolland

Det er fortsat uvist, hvad der har forårsaget branden, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Efter omkring to og en halv time på stedet, kunne brandvæsnet forlade stedet.

Omkring klokken 22.30 var politiet fortsat på adressen, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Branden i Errindlev er ikke den eneste, som Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi rykkede ud til fredag.

Klokken 21.35 modtog de en anmeldelse om en brand i en villa på Lindevej i Vordingborg. Det var en nabo, der anmeldte branden.

Der var ingen personer i villaen, og der er ikke sket personskade i forbindelse med branden, fortæller Heidi Grandt Andresen.

Politiet mener, at branden var påsat, og en person er anholdt og mistænkt for at stå bag branden.