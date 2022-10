Politikredse arbejder sammen om FCK-demonstration i Brøndby

I september var der eksempler på, at hooligans med tilknytning til Brøndby overfaldt FCK-fans i forbindelse med FCK’s Champions League-kamp i Dortmund og siden på en rasteplads på Fyn, efter at begge klubber havde været på jysk besøg i Superligaen.

Med de seneste episoder in mente, kan man frygte, at Brøndby-hooligans ønsker at komme i kontakt med demonstrerende FCK-fans, men om der forventes sammenstød mellem tilhængerne, ønsker politiet ikke at spekulere i.

Man er i kontakt med relevante personer og planlægger ud fra forskellige scenarier, oplyses det.

Det har heller ikke været et tema at forbyde demonstrationen, da borgere ifølge grundlovens paragraf 79 ”har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede”.

Samme paragraf siger, at ”forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred”, men den mulighed tages meget sjældent i brug ifølge Københavns Vestegns Politi.

Her regner man med en travl søndag eftermiddag, selv om selve derbyet afvikles uden tilskuere fra udeholdet.

- En fodboldkamp mellem Brøndby og FCK er som udgangspunkt altid en stor opgave, og det er det også på søndag, lyder det.

I forbindelse med søndagens kamp introducerer Brøndby et nyt indgangssystem, der skal forbedre sikkerheden, skriver Brøndby IF på sin hjemmeside fredag.