Bramsen under hård beskyldning i FE-sag: Jeg kommenterer det ikke

Hun sagde, ifølge ham, at hun var ”med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90”.

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af. Ved at hjemsende Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes.

Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i FE i august 2020.