* 21. august 2020: FE-chef Lars Findsen fritages for tjeneste. Det sker, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) får materiale fra en eller flere whistleblowere, og TET indleder en undersøgelse.

* 24. august 2020: Forsvarsministeriet offentliggør hjemsendelserne. TET oplyser i en rapport, at FE kan have begået en stribe lovbrud, herunder at have hemmeligholdt ”uberettigede” aktiviteter.

* 21. december 2020: En undersøgelseskommission nedsættes af justitsminister Nick Hækkerup (S).

* 8. december 2021: Fire daværende og tidligere ansatte i PET og FE - herunder Lars Findsen - anholdes. De sigtes for at lække højt klassificerede oplysninger efter straffelovens paragraf 109 stk. 1.

* 9. december: Findsen fremstilles i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre, så sigtelsen hemmeligholdes.

* 13. december: Undersøgelseskommissionen færdiggør undersøgelsen af TET’s kritik af FE. Den finder ikke grundlag for at rejse kritik af hverken FE eller de enkelte medarbejdere.

* 4. februar: En dommer i Københavns Byret forlænger fængslingen af Lars Findsen. Ved tidligere retsmøder var begrundelsen for fængslingen, at der var frygt for, at han vil forhindre efterforskningen på fri fod. Nu udvides den til også at være af risiko for, at han vil gentage den forbrydelse, han er sigtet for.

10. februar: Spionchefen kærer spørgsmålet om varetægtsfængsling til Østre Landsret.

17. februar: Østre Landsret oplyser, at Lars Findsen skal løslades.

26. juni: Berlingske skriver på baggrund af langvarig research, at Lars Findsen blandt andet er sigtet for at have ført samtaler med journalister, familiemedlemmer og en kollega om statshemmeligheder.

28. juni: Lars Findsen udtaler sig for første gang offentligt om sagen til Ritzau.

16. september: Findsen bliver tiltalt for læk af statshemmeligheder.

13. oktober: Lars Findsen fortæller i en ny bog ”Spionchefen - Erindringer fra celle 18” sin historie.

Kilder: Ritzau, DR, Ekstra Bladet, Berlingske, Facebook.