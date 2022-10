»Jeg tog ansvar for at afværge potentielt skadelige historier, præcis som jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde været hjemsendt.«

Findsen antyder i bogen, han havde en oplevelse af, at nogen var ude efter ham.

»Allerede længe inden hjemsendelsen havde jeg fået flere forvarsler om, at nogen ville af med mig,« skriver han.

Det fremgår ikke, hvem der angiveligt ville af med ham. Findsen har tidligere antydet, at han og Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har et anstrengt forhold til hinanden. I bogen kommer han med flere eksempler på, hvordan de har krydset klinger. Men han uddyber ikke, hvilken rolle hun efter hans mening kan have spillet i sagen.

For nylig afslørede Berlingske, at den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen angiveligt har delt intime detaljer om Lars Findsens sexliv på møder med højtstående politikere. Lars Findsen selv har tidligere spekuleret i, at anklagemyndigheden vil fremføre en teori om, at en bestemt journalist vil kunne afpresse ham med intime detaljer fra hans privatliv.

»Det er en helt grundløs hypotese, der ikke er belæg for i sagen,« skriver Findsen i bogen.

I bogen løfter han lidt af sløret for, hvilket forhold han har til den unavngivne journalist.

»Den pågældende journalist og jeg er venner gennem mange år, vi har sommerhus i samme område, og vores døtre er meget tætte. Vi kommer og går hos hinanden, men han kender intet til mit sexliv, ligesom jeg ikke kender noget til hans.«

»Det er grebet ud af den blå̊ luft, at jeg skulle være afpresningsbar over for ham eller andre på grund af mit privatliv.«

Jyllands-Posten forsøger at få en kommentar fra justitsminister Mattias Tessfaye. Forsvarets Efterretningstjeneste har ingen kommentarer.