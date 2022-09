FE-chef er tiltalt i sag om statshemmeligheder

Den hjemsendte FE-chef Lars Findsen er blevet tiltalt i sagen om læk af statshemmeligheder.

Det oplyser Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Findsen er tiltalt for i flere tilfælde at have »røbet hemmeligheder af betydning for staten sikkerhed«, ligesom han er tiltalt for i flere tilfælde »uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder«, fremgår det.