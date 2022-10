Loven var næsten stadig dugfrisk, da en 57-årig bankmand den 4. april 2021 trykkede tungt på speederen, da han skulle hente takeaway.

På Englandsvej i København nåede speedometernålen ifølge politiet op på 103 kilometer i timen – det dobbelte af hastighedsgrænsen på 50 kilometer i timen.

En ny lov, der skulle sætte ind over for vanvidsbilisme, var netop trådt i kraft og betød, at manden blev kategoriseret som vanvidsbilist og mistede bilen på stedet.