Styrelse sætter punktum i sag om mangelfulde kræftforløb

For godt en måned siden førte det til, at Statsadvokaten meddelte, at man ikke ville rejse tiltale i sagen.

Dengang oplyste statsadvokat Lise-Lotte Nilas, at man endnu en gang mener, at sigtelser mod Region Sjælland og to ledende medarbejdere fra sygehuset bør droppes.

Og det er den beslutning, som ikke bliver udfordret af styrelsen.

Styrelsen kunne ellers vælge at klage over afgørelsen, som det er sket en gang tidligere. For beslutningen om at opgive en række sigtelser faldt allerede i maj sidste år. Men den afgørelse klagede styrelsen over til Rigsadvokaten.