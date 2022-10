Diabetesforeningen reagerer med forundring over resultatet af Region Sjællands egen gennemgang af 150 patientforløb i sagen om benamputationer, som måske kunne have været undgået. Resultatet er så opsigtsvækkende, at patientforeningen opfordrer benamputerede patienter i regionen til selv at kontakte Patienterstatningen for at få en uvildig undersøgelse af, om de er blevet fejlbehandlet og dermed har krav på erstatning.