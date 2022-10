Det blev kaldt »en skandale«, og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) blev beskyldt for at have vildledt offentligheden og politikerne i Region Sjælland.

Han havde sagt, at der ingen ventetid havde været på udredning og behandling af karkirurgiske patienter i regionen, men Jyllands-Posten kunne dokumentere det modsatte på baggrund af dokumenter fra regionen.