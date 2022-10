Der er lige godt 1.200 km fra dronningens kontor på Amalienborg til den danske ambassade i Paris, hvor hendes yngste søn, prins Joachim, sidder ved sit skrivebord.

Men afstanden mellem de to er de seneste døgn øget hurtigere, end bilens kilometertæller kan følge med til. Dronningens beslutning om, at prins Joachims fire børn fra den 1. januar 2023 ikke længere kan kalde sig prinser og prinsesse, har affødt en så vred og kritisk reaktion hos børnenes far og grevinde Alexandra, at der reelt er tale om konflikt og kulde i kongefamilien.