Grønlands parlament ophæver politikers immunitet i politisag

Politikere i det danske kongerige er beskyttet af parlamentarisk immunitet.

Det vil sige, at et medlem af Folketinget, Lagtinget på Færøerne eller Inatsisartut i Grønland ikke kan stilles for retten i en straffesag eller blive varetægtsfængslet uden parlamentets godkendelse - medmindre medlemmet er grebet på fersk gerning.

Bestemmelsen om immunitet har til formål at beskytte medlemmerne af parlamenterne mod vilkårlige forfølgelser fra regeringens side.

Pele Broberg, der er formand for partiet Naleraq, bekræfter over for KNR og Sermitsiaq.AG, at der er en sag. Han afviser dog at udtale sig yderligere om den.

- Fra Naleraq står vi fuldt ud bag det bærende princip, at Inatsisartut ikke står hævet over loven, og vi har selvfølgelig godkendt anmodningen om immunitetsophævelse, siger han til medierne.