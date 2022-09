Foreningen Danske Mink holder torsdag møde i Herning, hvor man har inviteret tidligere minkavlere, medier og politikere for at markere, at det nu igen fra nytår bliver muligt at holde mink i Danmark.

Håbet er, at man kan få genskabt et minkerhverv i Danmark, og Danske Mink opfordrer derfor tidligere minkavlere til at møde op for at få rådgivning til, hvordan de kan komme i gang igen.