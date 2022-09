Stop for 82 hjemmesider med ulovligt spil

Hvis Spillemyndigheden mener, at en hjemmeside udbyder spil rettet mod Danmark uden tilladelse, bliver udbyderen bedt om at stoppe. Hvis det ikke sker, går myndigheden i retten for at få internetudbydere til at blokere hjemmesiden.

Siden 2012 er i alt 227 ulovlige hjemmesider blevet blokeret, fremgår det af pressemeddelelsen.

Heri siger direktør Anders Dorph, at det gælder om at sikre danske spillere mod at blive fristet af de ulovlige sider.

- Det er samtidig meget vigtigt, at vi sikrer, at de udbydere, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, kan drive deres virksomhed under ordnede forhold, udtaler direktøren.