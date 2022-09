Seismolog: Eksplosioner ramte Nord Stream

Den første eksplosion blev registreret klokken 02.03 natten til mandag, og den anden omkring klokken 19.04 mandag aften.

Sidste gang, en lignende seismologisk hændelse blev registreret i området, var i 2016, skriver SVT.

Björn Lund siger til tv-stationen, at det område, hvor rystelserne er registreret, ikke normalt bruges af militæret til øvelser.

- Vi plejer at få information om sprængninger, der sker under vandet, men det sker, at vi ikke får det. I dette tilfælde har vi ikke fået nogen information, siger han.