Flere apoteker og lavere indtægt skal give billigere medicin til forbrugerne

Forbrugerne betaler for meget for den medicin, som de henter på apotekerne, og det skyldes, at konkurrencen ikke fungerer tilstrækkelig effektivt.

Det fastslår Konkurrencerådet i en ny analyse udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den indeholder seks anbefalinger til at skærpe konkurrencen mellem apotekerne og dermed sikre forbrugerne lavere medicinpriser, bedre service og måske flere nye produkter. Samtidig bør det være lettere at købe medicin via nettet, lyder det.