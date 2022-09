Kvinder i hovedstaden venter for længe på brystkræfttjek

- Det er ikke godt nok, at man ikke opfylder det, som man lover kvinderne.

Ifølge Janne Bigaard viser tidligere erfaringer, at der for hver 1000 kvinder, som må vente for længe på undersøgelserne i screeningsprogrammet, vil være seks, der har brystkræft.

- For nogle af kvinderne vil den længere ventetid risikere at få stor betydning, fordi de vil få brug for mere behandling eller måske ikke bliver raske, siger Janne Bigaard.

Ilse Vejborg siger til Berlingske, at man i Region Hovedstaden er ved at indhente forsinkelserne efter at have rekrutteret og oplært nye medarbejdere.

Det forventes, at man i marts 2023 vil være nede på, at kvinder har skulle vente i to år og seks måneder på at blive undersøgt på ny.