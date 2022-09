Manden blev ifølge oplysningerne anholdt tirsdag morgen kl. 06.05, efter at politiet havde overvåget ham siden søndag aften.

Lørdag alarmerede to af mandens venner politiet, da manden havde bedt dem om at bære et køleskab væk fra en ejendom, da han ifølge afhøringerne havde fortalt dem, at han var i besiddelse af en død hund, som skulle bortskaffes.

Den sigtede havde stillet en varevogn til rådighed, som de kunne fragte køleskabet i. Da de to venner løftede køleskabet undrede de sig over en »stærk lugt« og brød det derfor op. Her fandt de liget af en kvinde og en død hund, og kontaktede straks myndighederne.