25/09/2022 KL. 10:00

Ofre står med del af ansvaret for at dokumentere digitale sexkrænkelser

Uden et billede har politiet svært ved at hjælpe ofre for digitale sexkrænkelser, som f.eks. har fået delt et falskt nøgenbillede. Kommende lovgivning fra EU løfter en del af opgaven over på techgiganterne, men det er ikke nok, lyder det.