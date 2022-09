Nødråb fra arbejdsgivere: Mangel på hænder er førsteprioritet

I løbet af samme periode var der over 4000 forgæves forsøg på at rekruttere pædagoger og næsten 5000 forgæves forsøg på at ansætte sygeplejersker i ledige stillinger på landsplan.

Tallene stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Over for Ritzau påpeger Jacob Holbraad, at Danmark har været gennem en årrække med et stigende arbejdsudbud takket være politiske reformer.

Men den udvikling er stoppet.

- Vi har i de senere år haft et stigende arbejdsudbud, og det er blandt andet en konsekvens af de kloge reformer, der blev lavet for 10-15 år siden, med indførelse af stigende pensions- og efterlønsalder.

- Men frem mod 2030 klinger effekten af, siger han.