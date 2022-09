18/09/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Analyse: Mette Frederiksen gør klar til valg. Men to store knaster udstiller hendes magtesløshed

Der er begrundet optimisme at spore i regeringen før folketingsvalget. Men under overfladen ligger både et realpolitisk og et strategisk problem, der er næsten umulige at løse.