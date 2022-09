Vandværk kan nu fjerne PFAS fra drikkevand på Fanø

Ifølge Anne Marie Vinggaard, der er professor i molekylær toksikologi ved DTU, tegner det ”lovende”, at Fanø har formået at bringe PFAS-indholdet så langt ned, at det ikke kan måles.

Hun forklarer, at de 4 nanogram per liter, som der tidligere var på Fanø, ikke er anbefalelsesværdigt.

Hvor skadeligt det er at drikke, kan man ikke konkludere overordnet.

Det skyldes, at det er forskelligt fra person til person, hvor meget PFAS man har i blodet fra andre kilder.

- Ud fra en gennemsnitsbetragtning for en hel population, så er det ikke tilrådeligt at indtage vand, der indeholder mere end 2 nanogram per liter, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan høj udsættelse for PFAS medføre forhøjet kolesterol, let leverpåvirkning (men ikke leversygdom), nedsat antistofrespons på vaccination (primært hos børn) og nedsat fødselsvægt.

Der er ikke fundet entydig sammenhæng mellem PFAS og kræft.