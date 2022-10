Jeppe Tranholm-Mikkelsen sætter ikke sig selv i centrum. Han fokuserer på kernen. På sagen og den opgave, som skal løses.

I Statsministeriet sled han som kommitteret for at få EU’s store udvidelse med de tidligere østbloklande til at falde på plads. Den 40-årige Jeppe Tranholm-Mikkelsen glædede sig over, hvor meget der kunne nås ved at springe en nats søvn over.