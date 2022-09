Billetfirma skal betale millionbøde for at have vildledt kunderne

I årevis var det ekstra svært for forbrugerne at gennemskue den egentlige pris, når de købte en billet til en sportskamp eller en kulturbegivenhed via selskabet Viagogo.

For selskabet oplyste ikke tydeligt nok, at der var ekstra omkostninger forbundet med et køb.

Det har Københavns Byret vurderet og samtidig idømt Viagogo en bøde på to millioner kroner. Det oplyser Forbrugerombudsmanden på sin hjemmeside mandag.