11/10/2022 KL. 05:00

»Nok var det lægefagligt forsvarligt at sende mig hjem, men samfundsøkonomisk er det da et helt vildt spild«

Kun 73 pct. af sygehuspatienterne bliver undersøgt til tiden, viser nye tal fra Danske Regioner, og det er færre end for et år siden. Samtidig melder flere regioner om tusindvis af aflyste operationer og undersøgelser – især på grund af personalemangel. Michael Rosenmark er en af dem, som fik sit hjerteindgreb aflyst, og han blev efterfølgende sendt ud i et kringlet og dyrt forløb i et presset dansk sundhedsvæsen. Han har talt op, hvor mange ekstra læger der blev involveret i hans forløb.