»Der er nogle klare spilleregler på en efterskole, som måske er skarpere end det, du har været vant til«

For mange familier med børn i udskolingen er det et aktuelt spørgsmål, om næste års folder skal slås på en efterskole. Men hvordan snakker man bedst med sit barn om et valg, der kan synes svært? Det har vi spurgt børnepsykolog og tidligere formand for Børns Vilkår John Halse om.