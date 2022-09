82 underretninger om truede børn blev glemt i mailboks i en måned

82 underretninger om børn i mistrivsel, som er sendt til Næstved Kommune fra skoler, dagtilbud og private, lå i over en måned uden at blive gennemgået.

De blev sendt til en forkert mailindbakke fra starten af maj til midt i juni. Her lå de uden at blive registreret og gennemgået inden for 24 timer, som loven kræver.