Rejsekortet ændrer vilkår efter krav fra forbrugerombudsmand

Blandt andet får Rejsekortet kritik for dets udbetalingsvilkår. Det har været for besværligt for forbrugerne at få udbetalt eventuelle restbeløb fra kortet, der bruges overalt i den kollektive transport.

Hidtil har indehavere af et anonymt rejsekort kun kunnet få udbetalt et restbeløb få steder. Ellers har de skullet udfylde og indsende en formular. Desuden har det kostet et gebyr.

Fremover skal de kunne få udbetalt deres penge uden gebyr ved alle salgssteder og indtil et år, efter at det er udløbet.