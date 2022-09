Region efter amputationssag: Har fundet 38 millioner til karkirurgi

Efter sagen om unødige benamputationer, der i det sene forår kom frem i Region Midtjylland, har regionens politikere fundet 38 millioner kroner til at styrke området for karkirurgi.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Blandt andet skal to portioner af ti millioner kroner tilføres regionens to afdelinger for karkirurgi på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Midt. Det fremgår af regionens budgetaftale for 2023.