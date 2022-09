Næsten hver femte skoleelev går i fri- eller privatskole

Forsknings- og udviklingschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen siger til Kristeligt Dagblad, at der er en stigende tendens til, at flere vælger folkeskolen fra, allerede inden børnene er startet i børnehaveklasse.

- Tidligere sendte man i højere grad sine børn i folkeskolen og tog først derefter et valg om at sende dem i en fri grundskole.

- Der er nu flere, som tilvælger de frie grundskoler eller fravælger folkeskolen – afhængigt af, hvordan man vil formulere det – uden først at have stiftet bekendtskab med folkeskolen, siger han til avisen.